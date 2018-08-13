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الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:49 م
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مقتل 7 على الأقل وفقدان 6 فى انفجار بمنجم فى باكستان

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:48 م
مقتل 7 على الأقل وفقدان 6 فى انفجار بمنجم فى باكستان انفجار منجم
رويترز
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قال مسؤول فى قطاع المناجم فى باكستان، اليوم الاثنين، إن انفجارا بأحد مناجم الفحم فى مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد أودى بحياة سبعة عمال على الأقل فيما تتوقع السلطات ارتفاع عدد القتلى.

وتم انتشال الجثث السبع صباح اليوم الاثنين فيما لا تزال الجهود جارية لإخراج ستة رجال آخرين محاصرين داخل المنجم لكن يخشى المسؤولون أن يكونوا قد لاقوا حتفهم.

وقال افتخار أحمد، كبير مفتشى المناجم فى إقليم بلوخستان الذى تقع فيه كويتا لرويترز، إن "الانفجار كان بسبب تراكم غاز الميثان... عمال المنجم كان يعملون على عمق 400 قدم (122 مترا) حين وقع (الحادث)".

 

 

 


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