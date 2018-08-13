محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال المرحلة الثانية من كورنيش النيل بتكلفة 24 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أعمال المرحلة الثانية من كورنيش وأعمال حماية وتجميل بحيرة البرلس بتكلفة 24 مليون جنيه، بطول 3000 متر، وذلك لحماية جسر بحيرة البرلس من التعديات.

وتفقد نصر أعمال تكريك وتعميق شرق بحيرة البرلس لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس ودعم الصيادين، وذلك بحضور اللواء شكرى الجندي، عضو مجلس النواب، والمهندس طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، ان القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بالمشروعات القومية التى تقام على أرض محافظة كفرالشيخ أهمها القطاع الصحى وتنمية وتطوير وحماية بحيرة البرلس، ومكافحة التعديات عليها كأهم المصادر الطبيعية للأسماك.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم عمل المرحلة الثانية من حماية بحيرة البرلس، بما لا يؤثر على أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئى للبحيرة، بطول 3000 متر وعرض 18 متر، شاملاً عمل ممر مشاة عرض 5.5 متر، وحارة تهدئة بعرض 8.5 متر، وكورنيش مزود بالكراسى وسور كريتال، مع إقامة مراسٍ لمراكب الصيد بطول المشروع بتكلفة 24 مليون جنية، ويسهم ذلك فى تأمين شاطئ البحيرة ضد التعديات من خلال توفير خدمات متكاملة للمواطنين واقامة مراسى لمراكب الصيد وإنشاء جسر واقى بطول 40 كم بين البحيرة وارضى الاستزراع السمكى لحماية البحيرة، وتعديل مسار قنال برمبال ليصب فى البحيرة مباشرة.

وأضاف أنه تم حصر جميع التعديات على بحيرة البرلس وان حملات الإزالة مستمرة فى إزالة هذه التعديات من تحاويط وعلب مخالفة والسدود بالتزامن مع إزالة ورد النيل والحشائش بالبركة الغربية وعدد من المناطق فى بحيرة البرلس، وانشاء جسر واقى وبحر فاصل من بوغاز البرلس إلى البركة الغربية بطول 107 كم شاملا المنحنيات، ورفع كفاءة قسم شرطة المسطحات بالبركة الغربية، فضلاً الانتهاء من انشاء قسم شرطة مسطحات البرلس بتكلفة 3 مليون جنيه، واستكمال تطهير وتعميق بحيرة البرلس والانتهاء من إقامة ثلاث قنوات إشعاعية مع تطهير بوغاز البرلس لضمان سهولة تدفق المياه من وإلى بحيرة البرلس عبر البوغاز لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد افتتح المرحلة الأولى من أعمال انشاء وتجميل كورنيش البرلس وأعمال حماية شاطئ بحيرة البرلس من التعديات، فى 12 يونيو الماضى، بتكلفة 25 مليون جنيه.