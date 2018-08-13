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فيديو وصور .. مقتل 6 إرهابيين فى أكتوبر خططوا لاستهداف منشآت الدولة بعيد الأضحى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:01 ص
فيديو وصور .. مقتل 6 إرهابيين فى أكتوبر خططوا لاستهداف منشآت الدولة بعيد الأضحى جثث العناصر الإرهابية وبجانبهم الأسلحة النارية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل 6 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، أثناء استهداف أحد الأوكار الإرهابية فى مدينة 6 أكتوبر.
 
وأفادت وزارة الداخلية فى بيان لها، أنه استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار بالبلاد، وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عنف بالبلاد، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى، باتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية، وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكراً للاختباء، تمهيداً لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين، ونشر الفوضى، والتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
 
 
وأضافت المعلومات، تخطيط العناصر الإرهابية، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية، ودور العبادة المسيحية، ورجال القوات المسلحة والشرطة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة، لإفساد فرحة المواطنين بالعيد، وما تحقق من إنجازات فى مجال الإصلاح الاقتصادى مؤخراً.
 
أسفرت عمليات المتابعة والتعامل الأمنى مع تلك المعلومات، عن تحديد مكان الوكر الإرهابى، وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم مداهمته، حيث بادر من بداخله من عناصر إرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات، مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع عدد (6) عناصر، والعثور بحوزتهم على (3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش محلى الصنع، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، بعض الإصدارات الجهادية).
 
وتم  تحديد هوية ثلاثة من العناصر الإرهابية وهم : 
1) حسنى مرشود حسن (السن 33 – يقيم قرية السلام/ أول العريش).
2) عبدالرحمن جمال أمين محمد على (السن 21 – يقيم تعاونيات البحر الأحمر/ السويس).
3) محمود كمال الدين محمود (السن 30 – يقيم المنشية/ الهرم الجيزة).
- تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق .
 
خلية إرهابية (1)
أحد الارهابيين
خلية إرهابية (2)
جثة عنصر ارهابى
خلية إرهابية (3)
احد الارهابيين
خلية إرهابية (4)
جثث الارهابيين والسلاح المضبوط
خلية إرهابية (5)
إحدى الجثث
خلية إرهابية (6)
أثار الطلقات النارية على الحائط
خلية إرهابية (7)
أثار تبادل اطلاق النار
خلية إرهابية (8)
موقع الحادث
خلية إرهابية (9)
احد الارهابيين وبجانبه السلاح
خلية إرهابية (10)
مدخل العقار مقر الوكر

 


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