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الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:04 ص
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فتح حديقة البانوراما مجانا خلال العيد.. وتوزيع 50 ألف كيس قمامة على الزوار

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:00 ص
فتح حديقة البانوراما مجانا خلال العيد.. وتوزيع 50 ألف كيس قمامة على الزوار صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد يحى فايد رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، أنه سيتم فتح حديقة البانوراما مجانا أمام الزائرين خلال أيام عيد الأضحى، بناءً على توجيهات محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، بالإضافة إلى تهيئة جميع الحدائق بالمحافظة لاستقبال زوارها.

وأضاف رئيس هيئة نظافة الجيزة، أنه سيتم توزيع 50 ألف كيس قمامة على زائرى الحدائق طوال أيام العيد، للحفاظ على مستوى النظافة بها ومساعدة العمال على رفع المخلفات التى تزداد فى الأعياد.

وأوضح فايد أنه تم إلغاء إجازات العمال طوال العيد مع تقسيم العمل على ثلاث ورديات وتكثيف العمالة فى الفترة الصباحية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز سيارات للتدخل فى حالة الطوارئ لرفع القمامة بأى مكان فى المحافظة.


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