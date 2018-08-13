عملاق السياحة الصينية يوقف التعامل بالليرة التركية

كتب - محمود محيى

فى ضربة اقتصادية جديدة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الداعم للإرهاب والتطرف فى المنطقة، أوقفت شركة "Ctrip" عملاق السياحة عبر الإنترنت فى الصين تعاملها بالليرة التركية، وبدأت تطالب العملاء بسداد المدفوعات باليوان الصينى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه العملة المحلية التركية تراجعًا كبيرًا أمام الدولار منذ الأزمة السياسية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب استمرار احتجاز قس أمريكى من قبل السلطات التركية بتهمة دعم الانقلاب الفاشل فى صيف 2016.

وأعقب تلك الأزمة سلسة عقوبات أمريكية على تركيا، كان آخرها مضاعفة الضريبة الجمركية على صادرات تركيا من الألمونيوم والصلب.

ونقلت تقارير إعلامية تركية عن المتحدث الرسمى باسم الموقع الصينى، قوله إن الشركة أوقفت خيار إمكانية الدفع بالليرة التركية، عقب التراجع الكبير الذى تعرضت له الليرة التركية وحدوث تراجع فى طلبات السداد باليوان الصينى.

وبلغت أزمة العملة التركية ذروتها أمس الأحد، بوصول سعر صرف الدولار لأكثر من 7 ليرات.