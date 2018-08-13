video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عملاق السياحة الصينية يوقف التعامل بالليرة التركية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:31 م
عملاق السياحة الصينية يوقف التعامل بالليرة التركية شركة Ctrip الصينية
كتب - محمود محيى
إضافة تعليق

فى ضربة اقتصادية جديدة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الداعم للإرهاب والتطرف فى المنطقة، أوقفت شركة "Ctrip" عملاق السياحة عبر الإنترنت فى الصين تعاملها بالليرة التركية، وبدأت تطالب العملاء بسداد المدفوعات باليوان الصينى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه العملة المحلية التركية تراجعًا كبيرًا أمام الدولار منذ الأزمة السياسية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب استمرار احتجاز قس أمريكى من قبل السلطات التركية بتهمة دعم الانقلاب الفاشل فى صيف 2016.

وأعقب تلك الأزمة سلسة عقوبات أمريكية على تركيا، كان آخرها مضاعفة الضريبة الجمركية على صادرات تركيا من الألمونيوم والصلب.

ونقلت تقارير إعلامية تركية عن المتحدث الرسمى باسم الموقع الصينى، قوله إن الشركة أوقفت خيار إمكانية الدفع بالليرة التركية، عقب التراجع الكبير الذى تعرضت له الليرة التركية وحدوث تراجع فى طلبات السداد باليوان الصينى.

وبلغت أزمة العملة التركية ذروتها أمس الأحد، بوصول سعر صرف الدولار لأكثر من 7 ليرات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الحمدين" ينقذ اقتصاد حليفه أردوغان بـ"السياح".. قطر تدعو مواطنيها لقضاء عطلاتهم الصيفية بتركيا لإنعاش عملتها.. مئات القطريين يقصدون مكاتب السفر والخطوط الجوية التركية لتنفيذ الأوامر.. والليرة تواصل الهبوط

غطرسة أردوغان خربت بيوت تجار إسطنبول.. تراجع ضخم فى أكبر أسواق المدينة الشعبية وسط ركود غير مسبوق.. تاجر تركى: لم نبع قميصا واحدا ولن نستطيع سداد إيجار محلاتنا.. والليرة التركية تفقد 75% من قيمتها فى 8 أشهر

معارض تركى يكشف خدعة أردوغان: الرئيس التركى وراء الإنقلاب الفاشل فى 2016 للتخلص من قيادات جيشه.. سنان أيدين: الديكتاتور العثمانى عين ذويه بمناصب حساسة فى الدولة.. وتصريحاته "الطفولية" وراء انهيار "الليرة"

BeIN Sports تتعاطف مع أردوغان وتذيع مباريات الدورى التركى سعر الدولار القديم

الليرة التركية

الاقتصاد التركى

تركيا

الصين

اردوغان




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة