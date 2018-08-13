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ضبط عاطلين هاربين من قرار النيابة العامة بالحبس فى قضيتى ضرب ونصب بالقليوبية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:09 م
ضبط عاطلين هاربين من قرار النيابة العامة بالحبس فى قضيتى ضرب ونصب بالقليوبية حبس
كتب نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، القبض على عاطلين هاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهما فى قضيتى ضرب ونصب بطوخ، تم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، هاربين من قرار تنفيذ النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم فى قضيتى نصب وضرب.

 

بعد تقنين الإجراءات تم إعداد حملة بقيادة النقيب مصطفى كامل معاون مباحث مركز طوخ، وتم ضبط المدعو "ياسر. م" 42سنة، عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 24442 لسنة 2016م جنح مركز طوخ – ضرب واحداث اصابات.. وتحرر عن ضبطه المحضر رقم أحوال 47. والمدعو "سعيد. ع" 35 سنة، عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6671 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر – نصب وتحرر عن ضبطه المحضر رقم أحوال 58، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 


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