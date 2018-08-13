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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:44 م
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صور.. قبر ومقام الشيخ "النجار" بمركز الوقف في قنا قبلة السيدات راغبى الحمل.. والتقلب بجوار المقام على الرمال والأرض.. وإشعال الشمع بعدد الذرية التى ترغب فى إنجابها ضمن الطقوس..وزيارة الشكر آخر الطقوس

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:00 م
صور.. قبر ومقام الشيخ "النجار" بمركز الوقف في قنا قبلة السيدات راغبى الحمل.. والتقلب بجوار المقام على الرمال والأرض.. وإشعال الشمع بعدد الذرية التى ترغب فى إنجابها ضمن الطقوس..وزيارة الشكر آخر الطقوس قبر ومقام الشيخ "النجار" بمركز الوقف في قنا
قنا - وائل محمد
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وسط منطقة القبور بمركز الوقف شمال محافظة قنا، يوجد غرفة تم بناؤها بالطوب اللبن يتوسطها أحد القبور الذى لا يتجاوز ارتفاعه المتر عن الأرض، يتردد عليه أناس كثيرون سواء من السيدات أو الرجال الراغبين فى الإنجاب لأخذ البركة من صاحب هذا المكان وهو الشيخ " النجار".
1 سيدات تأتى لزيارة القبر وأخذ البركة
 سيدات تأتى لزيارة القبر وأخذ البركة
 
وأغلب المعلومات الخاصة بالشيخ "النجار" تتناقلها الأجيال من بعضها البعض، حيث إن أغلب من يعيش فى هذا المركز وجدوا هذا المكان بالصورة التى عليه، فهو عبارة عن غرفة كبيرة تم بناؤها بالطين، وتأتى السيدات التى تعانى من قلة الإنجاب للتقلب فى الرمال التى تحيط بالقبر ثم التبرك والدعاء بجوار قبر الشيخ "النجار"، حتى يرزقها الله بالذرية بعد أن مرت بالعديد من مراحل العلاج الطبية.
 
أما مشهد القبة التى يوجد فيها قبر الشيخ النجار من الداخل فهو عبارة عن غرفتين تتوسطها قبر الشيخ الذى يوجد عليه بعض قطع القماش لبعض السيدات اللائي  يلقينها على القبر خاصة من اللائي يرغبن في الانجاب، وهو نوع من الطقوس التى تؤديها السيدات أثناء زيارة المقام، كما يوجد حول القبر الرمال التى تغطى المكان والتى تقوم بعض السيدات فى التقلب حول المكان لطلب الشفاء.
2 مقام الشيخ
 مقام الشيخ
 
ويرتبط مقام الشيخ ببعض الطقوس ومنها إشعال الشموع فى أرجاء المكان ويتم وضعها بجوار ثقوب صغيرة تم بناؤها فى الغالب للتهوية، وتقوم السيدة التى تزور المكان بوضع الشمع وفق عدد الأولاد الذين ترغب فى إنجابهم كنوع من التفاؤل وتنتظر حتى تحترق الشمعة إلي النصف وتقوم بعدها بمغادرة المكان، وهناك من تأتى للزيارة بعد أن رزقها الله بالإنجاب لزيارة مقام الشيخ، وهى تسمى زيارة الشكر لصحاب المقام على البركة التى أصابت السيدة التى كانت تعانى من قلة الأنجاب.
 
وزيارة قبة الشيخ "النجار" لا تكون قاصرة على السيدات التى تأتى لزيارة الموقع المدفون فيه بوسط الجبل ويلجأ إليه العديد من المزارعين المارين فى هذا المكان للاحتماء والهروب من ارتفاع حرارة الجو التى تحيط بمنطقة دفن قبور الموتى بمركز الوقف شمال المحافظة، وهناك من يأتى لأداء الصلاة بجوار قبر الشيخ كنوع من البركة والدعاء أثناء زيارته لقبور أقاربهم.
3 مقام وقبر الشيخ النجار بمركز الوقف بقنا
 مقام وقبر الشيخ النجار بمركز الوقف بقنا
 
منى محمد من أهالى مركز الوقف إحدى السيدات التى جاءت لزيارة قبر الشيخ، قالت: "أنا كنت أعانى من عدم الأنجاب ونصحنى أقاربى بزيارة هذا المكان، وقمت بتأدية الطقوس وهو التقلب فى الرمال الموجودة فى غرفة الشيخ والحمد لله رزقت بطفلة، وجئت بعد مرور 6 شهور لزيارة الشيخ مرة أخرى لتأدية زيارة الشكر والحمد لله ربنا كرمنى بعد فترة من عدم الأنجاب".
4 قبر الشيخ والرمال التى تتقلب بها السيدات وأحد المصلين
قبر الشيخ والرمال التى تتقلب بها السيدات وأحد المصلين
 
أما أحمد حسين من قرية المداكير بمركز الوقف فقال: "قبر الشيخ موجود من زمان ولا نعرف أسباب تلك الطقوس التى تقوم السيدات بتأديتها والتى تعانى من قلة الأنجاب، وغرفة الشيخ كنا نشاهدها منذ صغرنا أثناء دفن الموتى ونشاهد كثير من السيدات تذهب لزيارة هذا المكان حتى تتمكن من الأنجاب".
 

5 بوابة قبة ومقام الشيخ وسط القبور
 بوابة قبة ومقام الشيخ وسط القبور

6 شاب وزوجته فى زيارة لقبر الشيخ
 شاب وزوجته فى زيارة لقبر الشيخ

7 الشموع التى يتم إشعالها
 الشموع التى يتم إشعالها

8 قبل الشيخ وعليه قطع قماش
 قبل الشيخ وعليه قطع قماش

9 فتاة بصحبة أسرتها بعذ زيارة المقام
 فتاة بصحبة أسرتها بعذ زيارة المقام

10 فتاة تأتى لزيارة الشيخ بعذ أن رزقت بالأنجاب
 فتاة تأتى لزيارة الشيخ بعذ أن رزقت بالأنجاب

11 قبة ومقام الشيخ بالوقف
 قبة ومقام الشيخ بالوقف

13 مقام الشيخ النجار بالوقف
 مقام الشيخ النجار بالوقف

14 مقام الشيخ وسط القبور
 مقام الشيخ وسط القبور
 

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