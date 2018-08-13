صور.. غلق 3 منشآت غذائية لعدم وجود تراخيص بالقليوبية

قامت مراقبة الأغذية بالقليوبية بالاشتراك مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بكفر شكر بجولة تفتيشية فى الأسواق تم خلالها المرور على أنشطة مختلفة، منها المرور على محل جزارة ومحل عصير قصب ومحل أسماك مشوية، وكذلك محلات بيع الكشرى المصرى ومطابخ صنعها ومخزن مواد غذائية أولية تابع لإحداها.

وضبطت الحملة 380 لتر زيت طعام مجهول المصدر عبارة عن 19 جركن سعة الواحد 20 لتر وعرض محضر الضبط على النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم، وإعدام عشرة كيلو جرام من المواد الغذائية المطهيه لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، وسحب عينات مطهيه وعينات من المواد الخام لفحصها لبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وحررت الحملة 11محضر لمخالفتى الاشتراطات الصحية وعدم حمل متداولى الأغذية لشهادات صحية تثبيت خلوهم من الأمراض المعدية، كما تم مخاطبة الجهات المعنية لغلق 3 منشآت لعدم وجود تراخيص ووجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية المطلوب توافرها بتلك الأماكن.

جاءت الحملة التفتيشية بتعليمات وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الأستاذ الدكتور حمدى الطباخ، وتحت إشراف الدكتورة نبيلة عزت المكلفة بأعمال الطب الوقائى، والدكتور صلاح عبدالحفيظ، مدير إدارة كفر شكر الصحية، وسامى رجب مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بالتعاون مع فريق مراقبة الأغذية بكفر شكر.