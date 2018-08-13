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الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:08 م
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والزوج مريض ويستغيث لعلاجه..

صور.. إيمان مصابة بتمزق بأربطة الكتف وانزلاق غضروفى وتحتاج للعلاج وسداد ديونها

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:03 م
صور.. إيمان مصابة بتمزق بأربطة الكتف وانزلاق غضروفى وتحتاج للعلاج وسداد ديونها ايمان محمد على
كتب الأمير نصرى
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كانت بصحة جيده تواجه الحياه وتكافح من أجل تربية أبنائها، لكن بعد إصابتها بعدة أمراض لا تستطيع عمل أى شىء، بل والأمر من ذلك والمؤلم مرض زوجها، الذى أصبح ملازما للفراش ولا يتسطيع العمل بل والديون تراكمت عليه.

إيمان محمد على، تقيم فى 18 شارع الأشمونى متفرع من شارع الشركات مدينة الأحلام - الوايلى – القاهرة، قالت: " أنا أم لثلاثة أبناء ومصابة بعدة أمراض والحمد لله رب العالمين على ما تبقى لى من نعم، فأنا عندى تمزق فى أربطة الكتف والقدم اليمنى وأنيميا حادة وانزلاق غضروفى فى فقرات الظهر ونقص فيتامين "د" وقرحة معدة".

وتابعت الأم المسكينة : "أحتاج إلى جلسات علاج طبيعى الجلسة الواحدة بـ300 جنيه ولم أستطع أخذ الجلسات أو علاج باقى الأمراض لأن زوجى أصيب بجلطة فى القلب وأصبحت الحياة صعبة للغاية وزوجى ملازما للفراش".

وأضافت: "زوجى أشرف محمد سامى كان يعمل مندوب مبيعات كى يصرف على أسرتى المكونة من 4 أشخاص ولكنه أصيب بجلطة فى القلب عام 2015 ، وأوضح الزوج لـ"اليوم السابع" : "كنت بصحة جيدة وميسور الحال وفى عام 2015 أصبت بجلطة فى القلب وذهبت للمستشفى وقمت بتركيب 3 دعامات وعقب إجراء العملية استكملت عملى بشكل طبيعى ولكن مع ضغوط الحياة وما بين تركيب الدعامات ومرض والدتى صرفت كل ما أملك على علاجها وبعد وفاتها أصبت بحالة نفسيه حزنا عليها ثم أصبت بجلطة أخرى فى القلب وذهبت للمستشفى وقالوا لى تركيب الدعامة الواحده يتكلف 20 ألف جنيه فقمت بتركيب 3 دعامات دوائية وحدث لى ترهل فى الشرايين وذهبت لعدد كبير من الأطباء قالوا لى ليس لها علاج إلا شرب ماء كثير وأدويه وقال التشخيص الطبى: "إننى أعانى من قصور وتمدد بالشرايين التاجية بالقلب وتم عمل قسطرة وتركيب دعامات وأعانى من ارتفاع بالسكر واحتاج لعلاج دائم ومتابعة".

وتابع: لم أجد حلا إلا أننى نزلت للعمل وأنا مريض منذ 4 شهور ولم استطع استكمال اليوم ويغشى على فى العمل، فصاحب العمل طردنى وكلما أذهب للعمل أعود محمولا إلى البيت".

وأضاف : "نفسى حد من أهل الخير يوفرلى مشروع صغير أعيش منه أنا وأولادى ويكملوا دراسة بعد أن أنهكنى المرض وأحتاج إلى إجراء عملية استئصال الناصور على 3 مراحل بـ7  آلاف جنيه ومديون للصيدلية والسوبر ماركت ب 3 آلاف جنيه".

للتواصل ت/ 01112842801 – 01154040245 01124149865

 

 

أشرف محمد سامى
أشرف محمد سامى

 

اشعه الزوجه
اشعه الزوجه

 

التقارير الطبية للزوج (1)
التقارير الطبية للزوج 

 

التقارير الطبية للزوج (2)
التقارير الطبية للزوج 

 

التقارير الطبية للزوج (3)
التقارير الطبية للزوج 

 

إيمان محمد على
إيمان محمد على

 

تحاليل الزوجه (1)
تحاليل الزوجه 

 

تحاليل الزوجه (2)
تحاليل الزوجه 

 

تحليل
تحليل

 

شهادة مرضية
شهادة مرضية

 

كشف طبى لإيمان محمد على (1)
كشف طبى لإيمان محمد على 

 

كشف طبى لإيمان محمد على (2)
كشف طبى لإيمان محمد على

 


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تمزق فى أربطة الكتف




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