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الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:50 م
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سيارات متنقلة لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بـ3 محافظات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:28 م
سيارات متنقلة لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بـ3 محافظات السيارة المتنقلة
دمياط معتز الشربينى
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أكدت المهندسة ابتهال الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه تم عمل تجربة جديدة بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ لخدمة العملاء حيث خصصت سيارة كبيرة لخدمة العملاء تقف فى الميادين والأماكن العامة بالمحافظات الـ 3  يتم من شحن العدادات مسبوقة الدفع .

وأضافت أن السيارة تضم  أكثر من وحدة لشحن العدادات وتلقى أى شكاوى أو استفسارات تخص قطاع الكهرباء سواء بتركيب عداد جديد أو أى شكوى مع وجود دليل مبسط للعدادات مسبوقة الدفع وأسعار الشرائح ورسوم خدمة العملاء وشرح القيمة الفعلية للفاتورة والدعم المقدم من الدولة للاستهلاكات المختلفة مع شرح وسائل مبسطة لترشيد الطاقة ومكان لتوزيع وبيع لمبات الليد الموفرة للمشتركين الراغبين فى ترشيد الاستهلاك .

وأكد المهندس احمد ابو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط أن هناك  16 مركز شحن كارت مسبوق الدفع  فرعي و11مركز رئيسي بالمحافظة و16 جهاز شحن هاند بالكافيهات والمقاهي بمحافظة دمياط للتسهيل علي المواطنين ويتم توجيه سيارة خدمة العملاء واجهزة الشحن الهاند للأماكن الشحن الثابتة في حالة وجود زحام لتقليل تواجد المواطنين.

 

 

 


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