video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال أيام.. قرار لتنظيم آلية تطبيق النظام الجديد للتعليم على طلاب المنازل

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:00 ص
خلال أيام.. قرار لتنظيم آلية تطبيق النظام الجديد للتعليم على طلاب المنازل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطبيق النظام الجديد للتعليم على الطلاب المصريين فى الخارج، سيكون على غرار طلاب المنازل، موضحا أن الوزارة تعد قرارا وزاريا سوف يصدر خلال أيام يحدد الأطر الإدارية التى من خلالها سوف يتم تطبيق النظام الجديد على طلاب منازل الخدمات والمنازل وأبناؤنا فى الخارج.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة ترى كل شئ يتعلق بالمنظومة التعليمية ولا يوجد أى شئ لم يؤخذ فى الاعتبار أو الحسبان، قائلا: كله يسير وفق رؤية واضحة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن النظام الجديد للتعليم من أكثر الفئات المستفيدين منه هم الطلاب المصريين فى الخارج والطلاب بالمنازل، موضحا أن الامتحانات ستكون على التابلت وفق برنامج ومؤمنة بالكامل، مؤكدا وجود موقع لا يخترق  فى أنظمة الامتحانات الجديدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس امتحانات الثانوية يؤكد انتظام اختبارات الدور الثانى بهدوء وعقوبات للمتجاوزين.. فيديو

التعليم تعلن نسب الزيادة فى أسعار "الباص" للمدارس الخاصة للعام الجديد

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

اخبار اليوم

اخبار التعليم

ابناؤنا فى الخارج




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة