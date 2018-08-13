خلال أيام.. قرار لتنظيم آلية تطبيق النظام الجديد للتعليم على طلاب المنازل

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطبيق النظام الجديد للتعليم على الطلاب المصريين فى الخارج، سيكون على غرار طلاب المنازل، موضحا أن الوزارة تعد قرارا وزاريا سوف يصدر خلال أيام يحدد الأطر الإدارية التى من خلالها سوف يتم تطبيق النظام الجديد على طلاب منازل الخدمات والمنازل وأبناؤنا فى الخارج.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الوزارة ترى كل شئ يتعلق بالمنظومة التعليمية ولا يوجد أى شئ لم يؤخذ فى الاعتبار أو الحسبان، قائلا: كله يسير وفق رؤية واضحة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن النظام الجديد للتعليم من أكثر الفئات المستفيدين منه هم الطلاب المصريين فى الخارج والطلاب بالمنازل، موضحا أن الامتحانات ستكون على التابلت وفق برنامج ومؤمنة بالكامل، مؤكدا وجود موقع لا يخترق فى أنظمة الامتحانات الجديدة.