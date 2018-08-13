حماية المستهلك يعلن حل 44% من شكاوى المواطنين منذ بدء "أسبوع فى حب الوطن"

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم الاستجابة لما يقرب من 5721 شكوى للمواطنين بنسبة 44% حتى الآن من الشكاوى المفترض حلها، منذ بدء تنفيذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" التى أطلقها الجهاز، وبدأ تنفيذها اعتبارا من أمس السبت، وتستمر لمدة أسبوع بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

وأكد راضى عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استمرار حل مشاكل المواطنين المتراكمة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حل أى شكاوى ترد للجهاز يوميا، لافتا إلى أن العاملين بالجهاز مؤمنون بأن العمل بجهاز حماية المستهلك رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية، حتى تم إطلاق هذه المبادرة من خلال إقامة معسكر دائم على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة لحل كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية، وأن هناك تنسيقا مع كل الجهات والكيانات المرتبطة بالعملية الاستهلاكية وبشكاوى المواطنين لتكون هناك حلول عاجلة وفورية.

وكان جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن تنفيذ مبادرة وطنية اعتبارا من أمس السبت تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.