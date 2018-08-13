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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:28 م
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تخصيص قطعة أرض بدمياط لإقامة ملعب كرة قدم لمركز شباب أبو عياد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:09 م
تخصيص قطعة أرض بدمياط لإقامة ملعب كرة قدم لمركز شباب أبو عياد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار قرار بتخصيص قطعة أرض على مساحة 18 قيراط بناحية أبو عياد التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر المرابعين لإقامة ملعب كرة قدم لمراكز شباب أبو عياد.
 
وتقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بطلب الموافقة على تخصيص مساحة 18 قيراط بناحية أبو عياد التابعة للوحدة المحلية لقرية لمرابعين، وذلك لإقامة ملعب كرة قدم لمركز شباب أبو عياد تبرع من المواطن عبد الله على ابراهيم الشيخ.
 
وارفقت الوحدة عقد التبرع وموافقة مديرية الشباب والرياضة وأنه لا يوجد ارض فضاء أو بور بجوار الكتلة السكنية لإقامة الملعب وان جميع الشروط متوفرة بقطعة الأرض لإنشاء ملعب.
 
وأكد المحافظ أنه سيتم مخاطبة وزير التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بتخصيص تلك المساحة لإقامة ملعب كرة القدم، كما توجه المحافظ بالشكر إلى المواطن عبدالله على ابراهيم لتبرعه بقطعة الأرض.

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