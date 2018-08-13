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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما ذبحت شقيقة زوجها لسرقتها فى 15 مايو

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:34 م
تجديد حبس ربة منزل 15 يوما ذبحت شقيقة زوجها لسرقتها فى 15 مايو محكمة - صورة أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بذبح شقيقة زوجها، وسرقتها بالمجاورة 11 فى مدينة 15مايو.
 
كان رجال مباحث قسم 15مايو برئاسة المقدم أنور المناوى، رئيس المباحث، والرائد أحمد عاشور، معاون المباحث، تمكنوا من كشف غموض الحادث، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة شقيق الضحية، وتم القبض عليها.
 
كانت التحقيقات الأولية، قد كشفت فى واقعة العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمدينة 15 مايو، عن أن المتهمة سرقت مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، كانت فى يد المجنى عليها.
 
واستمعت جهات التحقيق، إلى زوج الضحية "صاحب مخبز" وابنها وابنتها، الذين أكدوا عدم وجود أى عداوة بينهم، وبين أى شخص، ولم يتهموا أحدا بارتكاب الواقعة.
 
وأكد زوج وأبناء الضحية، أنه كان يوجد مبلغ مالى خاص بالمجنى عليها وآخر خاص بزوجها تم سرقتهما، بالإضافة إلى سوار ذهب كانت فى يديها، كما كشفت التحقيقات عدم وجود أى إصابات بجسد الضحية سوى فى منطقة الرقبة نتيجة ذبحها على يد المتهمة.
 
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد العثور على جثة ربة منزل قى العقد السادس من عمرها مذبوحة داخل شقتها بالمجاورة 11.
 
على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، لكشف غموض الواقعة، كما تم تشكيل فريق بحث من رؤساء مباحث أقسام حلوان والمعصرة و15 مايو والتبين، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجانى، إلى تم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة.
 
 

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