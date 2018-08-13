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تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 15يوما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:19 م
تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 15يوما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة، لاتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
 
وتواجه المتهمة بالقضية 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا،  عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم ، ونشر مقطع فيديو عبر (فيسبوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعى. 
 
 

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