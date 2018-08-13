باكستان تطلق سراح 30 سجينا هنديا بمناسبة عيد الاستقلال

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أعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد قررت إطلاق سراح 30 سجينا هنديا بمناسبة عيد الاستقلال الوطنى الباكستانى .

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن متحدث الخارجية محمد فيصل قوله ، إن قرار إطلاق سراح السجناء جاء على خلفيات إنسانية، مضيفا أنه من بين السجناء 27 صيادا هنديا.

كما أعرب المتحدث عن آمال بلاده فى وجود سلوك إيجابى مماثل من الجانب الهندى ردا على البادرة الباكستانية.

يشار إلى أن باكستان تحتفل غدا الثلاثاء 14 أغسطس بحصولها على استقلالها من الحكم البريطانى عام 1947، فيما تحتفل الهند بعيد استقلالها فى 15 أغسطس.