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القوى العاملة تسلم 20 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:10 ص
القوى العاملة تسلم 20 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالجيزة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب ــ محمود راغب
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للضمان الاجتماعى وشهادة أمان بشأن العمالة غير المنتظمة، بمثابة قطرة الغيث لعمل رعاية شاملة لهذه الفئة مستقبلاً ورعايتهم بشكل أفضل.

وقال الوزير: إنه كلف مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة عادل خليل، تحت رعاية المحافظ، اللواء محمد كمال الدالى، بتسليم 20 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وذلك بفئة 500 جنيه لكل شهادة، تمهيدا لتسليم 900 شهادة أمان أخرى لباقى العمالة المسجلة.

وأكد الوزير فى بيان، أن تحقيق رعاية شاملة للعمالة غير المنتظمة أمر ليس سهلاً إلا أننا نعمل عليه وسنتمكن من تحقيقه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى اهتمام الدولة بهذه الفئة التى تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري.


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