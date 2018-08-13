القبض على شخصين قدموا شيكا مزور ا لأحد البنوك لسحب 74 ألفا و600 جنيه

كتتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي شخصين لقيامهما بمحاولة الاستيلاء على أموال أحد البنوك من خلال شيك مزور.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى الشئون القانونية بأحد البنوك بتقدم أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية للبنك- طالباً صرف قيمة شيك بنكى مسحوب على حساب إحدى الشركات – عميلة البنك – يشتبه أن يكون مزور .

وبالانتقال والفحص تم ضبط مقدم الشيك وتبين أنه "محمد س. ح" يحمل جنسية إحدى الدول العربية سنه 51 سنه، تاجر، حيث تبين تقدمه لمسئولى البنك بشيك بنكى مزور منسوب صدوره على خلاف الحقيقة للبنك المشار إليه مسحوب على حساب شركة شحن وتفريغ بقيمة أربعة وسبعون ألف وستمائة جنيه صادر لصالح المتهم لصرف قيمته .

بمناقشة المذكور ومواجهته أقر بتقدمه بالشيك المشار إليه بقصد الاستيلاء على أموال الشركة وأنه على علم تام بأمر تزوير الشيك وأنه تحصل عليه من عماد .أ.ح يحمل جنسية إحدى الدول العربية، حيث تم استهدافه بمقر إقامته وتبين هروبه عقب اكتشاف الواقعة وتبين أنه يدعى عماد ج. ا 51 سنة، وأنه يعتزم مغادرة البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال محاولتة مغادرة البلاد وبمواجهته أقر بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه قام بتزوير الشيك محل الواقعة وأحضره لشريكه بقصد التقدم به لمسئولى البنك لصرف قيمته.

وباستدعاء مسئولى شركة الشحن والتفريغ قرروا بأن الشيك المضبوط محل الواقعة مزور كلياً على الشركة ولا توجد صلة بين المتهمان والشركة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.