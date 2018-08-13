السفير بسام راضى: السيسى يعزى أمير الكويت فى وفاة الشيخة فريحة الأحمد

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء فى وفاة المغفور لها شقيقته.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازى والمواساة لوفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، سائلًا المولى عز وجل أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أمير الكويت أعرب من جانبه عن خالص شكره وتقديره للرئيس، لما عبر عنه من مشاعر صادقة، معربا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بالخير والتقدم والاستقرار.