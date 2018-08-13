"الزراعة" تنفى شائعة حظر سبع دول استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار سبع دول قرارات بحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية، نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة على جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها.

وأوضحت الوزارة فى الوقت نفسه استمرار عملية تصديرها لكل الدول المستوردة، وعدم توقفها على الإطلاق، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية، والشهادة الأخرى هى شهاد متبقيات المبيدات وهى وفقاً للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتى المعروفة باسم "الكودكس".

وتابعت الوزارة بأن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقاً للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات "معايير منظمة الكودكس"، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.