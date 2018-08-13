التموين تعلن ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون لـ2016 محلا حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى منذ فتح باب المشاركة فى الأوكازيون يوم 6 أغسطس الجارى، وحتى الآن بلغت 2016 محلاً، مع استمرار تلقى الطلبات من المحلات التجارية الراغبة فى الاشتراك، حيث يستمر الأوكازيون لمدة شهر منذ افتتاحه، على أن يتم الحصول على الموافقات من مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات الواقع فى دائرتها المحل التجارى.

كان أيمن حسام الدين، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشديد الرقابة على المحلات التجارية، للتأكد من جدية التخفيضات المقدمة وعرض سلع مطابقة للمواصفات القياسية، وأن أصحاب المحلات التجارية لهم الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، شرط أن يكون التخفيض حقيقى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى، للتأكد من عروض تخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة، منعا لخداع المواطنين من العروض الوهمية، على أن يتم ضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.