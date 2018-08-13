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إصابة عامل زراعى بلدغة ثعبان أثناء العمل بأرضه الزراعية فى الدقهلية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:15 ص
إصابة عامل زراعى بلدغة ثعبان أثناء العمل بأرضه الزراعية فى الدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية ـ شريف الديب
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أصيب عامل بقرية فيشا بنا التابعة لدائرة مركز أجا بمحافظة الدقهلية بلدغة ثعبان أثناء العمل بالأرض الزراعية.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من من مستشفي أجا العام، بوصول "أحمد ع م" 24 سنة، ومقيم فيشا بنا مصاب بلدغ ثعبان بالقدم اليمنى، وتم تحويله على الفور الى مركز السموم بالمنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وقرر أنه حال تواجده بأرضه الزراعية لدغه ثعبان، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 


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