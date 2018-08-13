أهالى بورسعيد يصفون الأوكازيون بالوهم..والتموين تشن حملات للتأكد من التخفيضات

بورسعيد – محمد فرج

شكا العديد من أهالى بورسعيد، من ارتفاع أسعار الملابس، وأن الأوكازيون "وهم"، وذلك فى وقت باتت تنتظر فيه العديد من الأسر الأوكازيون الصيفى أملا فى شراء كل احتياجاتها من الملابس قبل مصروفات العيد والاستعداد للعام الدراسى الجديد، فضلا عن الدروس الخصوصية، إلا أن ارتفاع الأسعار صدمتهم على حد قولهم.

"اليوم السابع" التقت مع ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خلال تصريح خاص قائلا: إنه أصدر تعليمات بتشكيل مجموعات عمل من مفتشى التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع قسم شرطة مباحث التموين لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من تخفيضات الأسعار التى تبدأ من 10- لـ50% بالمحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى خلال العام الجارى.

وأكد ثابت أن هناك رقابة صارمة للتأكد من مدى جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون والتأكد من التزام المشاركين بقائمة الأسعار قبل و بعد الأوكازيون، فضلا عن تحرير محاضر حيال المخالفين لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات فى الأسواق .

ومن جانبه، أكد أن هناك أكثر من 36 شركة من القطاع العام والخاص والمحلات التجارية حصلوا على تصاريح للمشاركة فى الأوكازيون لتخفيف المعاناة عن المواطنين وعرض المنتجات التى تتناسب مع احتياجات المستهلك من حيث الجودة والأسعار بعيدا عن المغالاة والعروض الوهمية.