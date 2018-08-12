24 سبتمبر.. النطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث عنف البساتين"

(أ ش أ)

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف البساتين" إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

يُذكر أن المتهم هو محمود مصطفى كمال إسماعيل، سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.