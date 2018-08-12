وكيل الخطة والموازنة بالنواب يؤكد أن الرئيس يخلق محاور جديدة للتنمية بالصعيد

سوهاج - محمود مقبول

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، ونائب طهطا أن زيارة الرئيس السيسى لسوهاج اليوم لافتتاح متحف سوهاج هى الزيارة الثانية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز العام، وهذا يؤكد على مدى اهتمامه بالصعيد وخلق محاور جديدة للتنمية به، على كافة الأصعدة والمجالات.

وقام الرئيس بزيارته الأولى لافتتاح محور جرجا دار السلام على النيل، لربط شرق سوهاج بغربها، واليوم قام الرئيس بافتتاح متحف سوهاج، والذى بدأ العمل به منذ عشرات السنين وتوقفت وتعثرت مرات عديدة إلا أن الرئيس السيسى وجه بضرورة الانتهاء وتشغيله ليكون خطوة جديدة من خطوات وضع محافظة سوهاج على الخريطة السياحية بمصر، خاصة وأنها تضم الكثير من الكنوز الأثرية الهامة بأبيدوس وأخميم وغيرها من المراكز.

وأضاف سالم فى تصريح خاص "لليوم السابع" أن الرئيس السيسى، يضع ملف تنمية مدن الصعيد على رأس قائمة أولوياته، وأن هذا التوجه أصبح يشكل واقعا جديداً فى الصعيد، ويعكس مدى جدية إرادة الدولة نحو تنمية الصعيد، وأن مدن الصعيد شهدت تطوراً بشكل كبير فى عهد الرئيس السيسى، حيث تم وضع إقليم الصعيد على قائمة أولويات خريطة مشروعات التنمية الكبرى والبنية التحتية بكل مكوناتها، وهو الأمر الذى تجسد مؤخرا فى إنشاء "الهيئة العليا لتنمية الصعيد".

الجدير بالذكر أن الرئيس السيسى دائما ما يوجه الحكومة نحو الإهتمام بالصعيد، والذى عانى وهمش على مدار عشرات السنين، ويسعى الرئيس لتحويل محافظات الصعيد من محافظات طاردة للسكان إلى محافظات جاذبة.

وأضاف سالم أن أهل سوهاج ينتظرون اهتمام الحكومة بشكل أكبر بالمناطق الصناعية الـ 4 الموجودة بسوهاج، والعمل على حل مشاكل المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة الجاذبة للاستثمار والإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى التى تخلق الآلاف من فرص العمل لشباب الصعيد للدفع نحو رفع معدلات التنمية ومستوى المعيشة، خاصة فى ظل عدم وجود وظائف حكومية ومن أهم هذه المشروعات مدينة الأثاث بطهطا.