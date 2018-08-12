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ميليشيا الحوثى تحفر خنادق لتطويق ميناء "الصليف" غرب الحديدة

الأحد، 12 أغسطس 2018 11:25 م
ميليشيا الحوثى تحفر خنادق لتطويق ميناء "الصليف" غرب الحديدة جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء /أ ش أ/
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قال مصدر يمنى، إن ميليشيات الحوثى بدأت بحفر خنادق عسكرية لتطويق ميناء الصليف شمالى غرب محافظة الحديدة.

وذكر المصدر ، فى تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد ، أن ميليشيات الحوثى بدأت بحفر الخنادق فى محيط معسكر الدفاع الجوى وميناء الصليف، الذى تتدفق عبره معظم المساعدات الإنسانية والسفن المحملة بالقمح والمواد الغذائية ومختلف البضائع.

وأوضح أن الحوثيين منعوا الصيادين من الوصول إلى مرسى قواربهم فى منطقة "حرفة" شمال الميناء ، وسط انتشار عسكرى ونقاط تفتيش فى الطرق الفرعية بين الميناء والأحياء السكنية.

 


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ميليشيا الحوثى

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الحديدة

اليمن

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