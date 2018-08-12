video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس: 6520 طلب تقنين أراضى تم دخولها لمنظومة البحث

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:48 م
محافظ السويس: 6520 طلب تقنين أراضى تم دخولها لمنظومة البحث اللواء أحمد حامد محافظ السويس
السويس - سيد نون
إضافة تعليق

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إن 6520 طلب تقنين أراضى للمحافظة، تم إدخالهم بالكامل لمنظومة البحث فى المحافظة.

وأكد محافظ السويس خلال اجتماع لجنة تقنين الأراضى، إنه سيتم دراسة موقف الأراضى المستردة بعد إزالة التعديات الموجودة عليها، وأفضل استخدام مناسب لأقامة مشروعات خدمية ومرافق ومدارس .

وأعطى المحافظ، تعليماته باستمرار عمل لجان التقنين وفق الخطة الزمنية المحددة من 20 أغسطس، وحتى 20 فبراير، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لكل لجنة حتى لجنة البت وإعلان عمل اللجان

وناقش المحافظ خلال الاجتماع، الملفات التى تم أدخالها على المنظومة، والتى وصلت 6520، وعدد الملفات التى تم عمل معاينة لها .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جثث الموتى غارقة فى المياه بمقابر الأربعين بالسويس

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

طلبات تقنين الاراضى

محافظ السويس

لجنة تقنين الاراضى




لا تفوتك
السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

السكة الحديد: مجهول يلقى حجرا على جرار قطار أبو قير ويصيب السائق

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

ننشر خطة وزارة الزراعة استعداد لعيد الأضحى.. 20% تخفيضات بمنافد طرح السلع.. ذبح الأضاحى بالمجان فى المجازر.. و27 مديرية تحكم قبضتها على أسواق بيع العجول واللحوم.. منع الإجازات.. وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

"تيتو" يقص شريط الأزمات بين أجيرى واتحاد الكرة.. الخواجة يضم مدرب "درجة ثانية" لجهاز الفراعنة.. أعضاء الجبلاية يعترضون بسبب قلة الطموح..واجتماع الأربعاء المقبل يحسم التشكيل النهائى لجهاز المنتخب

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

المنتخب الأولمبى يتلقى عرضا من فرنسا لمواجتها وديا

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

الحاجة أم الاختراع.. 10 أفكار ذكية لتقليل الفوضى فى الأماكن الضيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة