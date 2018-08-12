محافظ السويس: 6520 طلب تقنين أراضى تم دخولها لمنظومة البحث

السويس - سيد نون

قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس، إن 6520 طلب تقنين أراضى للمحافظة، تم إدخالهم بالكامل لمنظومة البحث فى المحافظة.

وأكد محافظ السويس خلال اجتماع لجنة تقنين الأراضى، إنه سيتم دراسة موقف الأراضى المستردة بعد إزالة التعديات الموجودة عليها، وأفضل استخدام مناسب لأقامة مشروعات خدمية ومرافق ومدارس .

وأعطى المحافظ، تعليماته باستمرار عمل لجان التقنين وفق الخطة الزمنية المحددة من 20 أغسطس، وحتى 20 فبراير، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لكل لجنة حتى لجنة البت وإعلان عمل اللجان

وناقش المحافظ خلال الاجتماع، الملفات التى تم أدخالها على المنظومة، والتى وصلت 6520، وعدد الملفات التى تم عمل معاينة لها .