محافظ السويس يتفقد شواطئ المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين

السويس- سيد نون

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، شاطئ السويس العام بمنطقة رأس الأدبية بحى عتاقة، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من استعداده وجاهزيته لاستقبال الزائرين القادمين من محافظات مصر وأبناء السويس لقضاء إجازة العيد.

وأكد حامد على مسئولى الشواطئ بتوفير الأمن وتواجد الغطاسين وتواجد سيارة إسعاف مجهزة طبيا بالشاطئ العام، مؤكدا على المتابعة الميدانية باستمرار تواجد الغطاسين بالقرى السياحية أيضا وباقى الشواطئ العامة لمواجهة أى حوادث وإنقاذ المواطنين.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية إلى ضرورة تكثيف الحملات المرورية بمنطقة السخنة ومنع التكدس أمام القرى السياحية والشواطئ العامة، كما طالب إدارة الشواطئ تنظيم رحلات للمواطنين للشاطئ العام وتقديم كافة التسهيلات والخدمات.

رافق المحافظ خلال الجولة كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام ، والعميد محمد إسماعيل مدير عام مشروع الشواطئ والشاليهات والنادى الاجتماعى، وسوسن محمد سكرتير حى عتاقة، ومحمد درويش مدير الشواطئ، ومنير كامل مدير عام المتابعة.