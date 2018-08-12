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فيديو وصور.. إحالة 3 متهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى للمفتى.. والحكم 14 أكتوبر

الأحد، 12 أغسطس 2018 12:46 م
فيديو وصور.. إحالة 3 متهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى للمفتى.. والحكم 14 أكتوبر المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل
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قررت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة 3 متهمين وهم سيد عطا ، مديح رمضان ، عمار الشحات، إلى فضية المفتى، من إجمالى 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة" الإرهابى، وحددت جلسة 14 أكتوبر للنطق بالحكم على المتهمين.

صدر الحكم برئاسة  المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وأمانة سر حمدى الشناوى.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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