فيديو .. محافظ الغربية يكرم 70 طالب وطالبة من أوائل المعاهد الأزهرية بمراحل التعليم

الغربية - عادل ضرة

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، 70 طالب وطالبة من أوائل الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوى العامة والمعاهد الأزهرية كفيف، وذلك على مستوى المحافظة بحضور الشيخ عصام عبد اللطيف بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية

بدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الشيخ عصام عبد اللطيف الذى قدم الشكر لمحافظ الغربية على إهتمامه بتكريم أبنائه المتفوقين من الأزهر، وأشار فى كلمته إلى أن العلم هو طريق الوصول إلى الله، وهو طريق البناء والتقدم والإزدهار.

وأكد أن محافظة الغربية كانت ومازالت منارة للعلم قديماً وحديثاً وقدم التهنئة للقيادة السياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية

والقى اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية، كلمه قدم فيها التهنئة للطلبة المتفوقين وعائلاتهم، مؤكداً على سعادته البالغة لتكريم أوائل المعاهد الأزهرية بمراحل التعليم المختلفة على مستوى المحافظة، وشعوره بالسعادة لكون أول الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية من الغربية.

وأعرب محافظ الغربية، على أنه فور سماع هذا الخبر، تواصل على الفور مع الطالب عبد الله محمد الشحات من الغربية والحاصل على مجموع 100% .

كما أعرب محافظ الغربية، عن سعادته لحصول محافظة الغربية على مراكز متقدمة فى الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، وأنه سوف يتم تكرار هذا التكريم لطلبة المعاهد الأزهرية كل عام، تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق،

وقدم صقر، الشكر لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ولكل القائمين على تنظيم هذا الحفل .

وفى ختام الإحتفالية قام محافظ الغربية، بتكريم الطلبة المتفوقين وتسليمهم شهادات تقدير وفى لفتة إنسانية من محافظ الغربية، وقام بالنزول من على المنصة لتكريم أوائل المعاهد الأزهرية كفيف حيث سلمهم شهادات تقدير متمنياً لهم كل توفيق

كما كرم محافظ الغربية، عدد من قيادات المنطقة الأزهرية بالغربية لما يبذلونه من جهد فى خدمة المعاهد الأزهرية بالغربية.