video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو .. محافظ الغربية يكرم 70 طالب وطالبة من أوائل المعاهد الأزهرية بمراحل التعليم

الأحد، 12 أغسطس 2018 04:50 م
فيديو .. محافظ الغربية يكرم 70 طالب وطالبة من أوائل المعاهد الأزهرية بمراحل التعليم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، 70 طالب وطالبة من أوائل الشهادة الإبتدائية والإعدادية والثانوى العامة والمعاهد الأزهرية كفيف، وذلك على مستوى المحافظة بحضور الشيخ عصام عبد اللطيف بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية

بدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الشيخ عصام عبد اللطيف الذى قدم الشكر لمحافظ الغربية على إهتمامه بتكريم أبنائه المتفوقين من الأزهر، وأشار فى كلمته إلى أن العلم هو طريق الوصول إلى الله، وهو طريق البناء والتقدم والإزدهار. 

وأكد أن محافظة الغربية كانت ومازالت منارة للعلم قديماً وحديثاً وقدم التهنئة للقيادة السياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية 

والقى اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية، كلمه قدم فيها التهنئة للطلبة المتفوقين وعائلاتهم، مؤكداً على سعادته البالغة لتكريم أوائل المعاهد الأزهرية بمراحل التعليم المختلفة على مستوى المحافظة، وشعوره بالسعادة لكون أول الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية من الغربية. 

وأعرب محافظ الغربية، على أنه فور سماع هذا الخبر، تواصل على الفور مع الطالب عبد الله محمد الشحات من الغربية والحاصل على مجموع 100% .

كما أعرب محافظ الغربية، عن سعادته لحصول محافظة الغربية على مراكز متقدمة فى الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، وأنه سوف يتم تكرار هذا التكريم لطلبة المعاهد الأزهرية كل عام، تحفيزاً لهم على مواصلة التفوق،

وقدم صقر، الشكر لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ولكل القائمين على تنظيم هذا الحفل .

وفى ختام الإحتفالية قام محافظ الغربية، بتكريم الطلبة المتفوقين وتسليمهم شهادات تقدير وفى لفتة إنسانية من محافظ الغربية، وقام بالنزول من على المنصة لتكريم أوائل المعاهد الأزهرية كفيف حيث سلمهم شهادات تقدير متمنياً لهم كل توفيق 

 كما كرم محافظ الغربية، عدد من قيادات المنطقة الأزهرية بالغربية لما يبذلونه من جهد فى خدمة المعاهد الأزهرية بالغربية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور…طلائع الغربية فى إحتفالية اليوم العالمى للشباب تحت شعار"النشء يقود الاستدامة"

اخبارمصر

اخبارالمحافظات

اخبارالغربية

محافظة الغربية

محافظ الغربية

اوائل الثانوية الازهرية

تكريم الاوائل




لا تفوتك
فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

فيديو.. الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

تفاصيل مقتل 12 إرهابيا فى مداهمات أمنية لأوكار تكفيريين بالعريش

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

محمد صلاح يبدأ رحلة الدفاع عن العرش أمام وست هام.. ملك ليفربول يقص شريط موسمه الثانى مع "الريدز" أمام ضحيته المفضلة.. والفرعون يسعى لمعادلة إنجاز أوين أمام "الهامرز" فى بداية المشوار نحو تحقيق حلم البريميرليج

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

سد عالى جديد على نهر النيل.. الرئيس السيسى يفتتح اليوم قناطر أسيوط الجديدة.. المشروع يحسّن حالة الرى فى مساحة مليون و650ألف فدان بـ5محافظات ويضم محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات..وزير الرى: راعينا الاحتياجات البيئية

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

انطلاق أول مركبة فضائية فى رحلة تاريخية لملامسة الشمس

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

الأهلى يبحث عن الهدف 100 أمام النجمة اللبنانى فى البطولة العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة