ضبط 47 توك توك وتحرير 86 مخالفة بحملة مرورية مكبرة فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، بقيادة اللواء نبيل عدلى، مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المرور بشوارع مركز ومدينة شبرا الخيمة، لضبط الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بمدينة شبرا الخيمة، والتى أسفرت عن ضبط 47 توك توك وتحرير 86 مخالفة فورية وضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وكلف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق داخل مركز ومدينة قليوب، والتعامل الفورى مع المركبات غير المرخصة وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها والإسراع فى ترخيصها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 47 توك توك ودراجة نارية بدون لوحات معدنية وسيارة بدون لوحات، وسحب 64 رخصة قيادة، وضبط مخالفة سير عكس الاتجاه، ودراجة وسيارة بدون لوحات معدنية، حيث شارك بالحملة عدد كبير من قيادات الأمن بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة.