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ضبط ٨٠٠٠ قرص أدوية وإلغاء ترخيص صيدليات بالشرقية

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:10 م
ضبط ٨٠٠٠ قرص أدوية وإلغاء ترخيص صيدليات بالشرقية الأدوية المضبوطة
الشرقية - إيمان مهنى
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تمكنت حملة مكبرة من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية ، من ضبط 8000  قرص من الأدوية المخدرة وأخرى  منشطات جنسية محظور تدوالها ، كما صدر قرار من محافظ الشرقية بإغلاق 51 صيدلية مخالفة .

 كانت الحملة برئاسة الدكتور  محمد عبد الحي مدير الإدارة ، قد مرت  علي الصيدليات بمدن ومراكز  " الحسينية - منشأة أبو عمر - ديرب نجم - منيا القمح " وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٠٠ قرص تامول  " أدويه جدول أول مخدرات "  مجهول المصدر غير مسجل بوزارة الصحة بالمخالفة للقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ قانون المخدرات ، عدد ١٠٠ قرص ميزوتاك  أدوية خاصة بالمستشفيات  محظور بيعها في الصيدليات ،  ٣٠٠٠ قرص أدوية جنسية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحه والسكان ، عدد ٣٠ عبوة أدوية خاصة بوزارة الصحه والسكان محظور بيعها بالصيدليات ، عدد ٥٥٠ قرص أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، عدد ٣٥٦٠ قرص و زجاجه و امبولة أدوية متنوعة موجودة في صيدلية غير مرخصة بالمخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتم تشميع الصيدلية ، عدد ٨٠٠ قرص أنبوبة أدوية مستوردة مهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحه بالمخالفه للقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ والقانون رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ (قانون الجمارك) وتعديلاته .

كما تم عمل عدد ٤ مذكرات غلق إداري لصيدليات مخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ومن جهة أخري أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ٤١ قرار غلق إداري لصيدليات مخالفة ، ١٠ قرارات إلغاء ترخيص لعدد ٥١ صيدلية تنفيذا للقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥  " قانون مزاولة مهنة الصيدلة " وتعديلاته .

 

 


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