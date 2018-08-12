ضبط ٨٠٠٠ قرص أدوية وإلغاء ترخيص صيدليات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت حملة مكبرة من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالشرقية ، من ضبط 8000 قرص من الأدوية المخدرة وأخرى منشطات جنسية محظور تدوالها ، كما صدر قرار من محافظ الشرقية بإغلاق 51 صيدلية مخالفة .

كانت الحملة برئاسة الدكتور محمد عبد الحي مدير الإدارة ، قد مرت علي الصيدليات بمدن ومراكز " الحسينية - منشأة أبو عمر - ديرب نجم - منيا القمح " وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٠٠ قرص تامول " أدويه جدول أول مخدرات " مجهول المصدر غير مسجل بوزارة الصحة بالمخالفة للقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ قانون المخدرات ، عدد ١٠٠ قرص ميزوتاك أدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها في الصيدليات ، ٣٠٠٠ قرص أدوية جنسية مهربة مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحه والسكان ، عدد ٣٠ عبوة أدوية خاصة بوزارة الصحه والسكان محظور بيعها بالصيدليات ، عدد ٥٥٠ قرص أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، عدد ٣٥٦٠ قرص و زجاجه و امبولة أدوية متنوعة موجودة في صيدلية غير مرخصة بالمخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتم تشميع الصيدلية ، عدد ٨٠٠ قرص أنبوبة أدوية مستوردة مهربة من الخارج غير مسجلة بوزارة الصحه بالمخالفه للقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ والقانون رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣ (قانون الجمارك) وتعديلاته .

كما تم عمل عدد ٤ مذكرات غلق إداري لصيدليات مخالفة للقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، وتم تحريز المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ومن جهة أخري أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ٤١ قرار غلق إداري لصيدليات مخالفة ، ١٠ قرارات إلغاء ترخيص لعدد ٥١ صيدلية تنفيذا للقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ " قانون مزاولة مهنة الصيدلة " وتعديلاته .