video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 12 أغسطس 2018 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طبل بلدى ومزمار أثناء مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:25 م
صور.. طبل بلدى ومزمار أثناء مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط جانب من الحجاج
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

غادر الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط، مساء اليوم، الأحد، للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وكان فى توديعهم فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن بأسيوط.

 

واحتشد العشرات من أهالى الحجاج فور وصول اتوبيسات نقل الحجيج إلى مطار القاهرة واستقبلهم الأهالى بالزغاريد والطبل البلدى والمزمار.

 

وقالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إنه تم مغادرة الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 141 حاجا، إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج؛ مشيرة إلى تم عقد سلسلة من ندوات التوعية الدينية والتثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط، وذلك للتوعية بالمفاهيم الإدارية والتعريف بواجبات المشرفين وأدوارهم وكيفية التسكين فى الفنادق ووجبات الطعام فضلا عن التعريف بالحج وكيفية أداء مناسكه والشروط والآداب التى يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالص لوجه الله تعالي، وأيضا التعريف بأيام منى ووقفة عرفات.

 

جدير بالذكر بلغ عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط 468 حاجا، وانتهت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، من الحصول على البصمة من ممن تقل أعمارهم عن 80 سنة وتسجل مجانا دون سداد أى رسوم وهى شرط أساسى للحصول على التأشيرة، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من الجانب السعودى.

 

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط (1)
 

 

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط (2)
 

 

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط (3)
 

 

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط (4)
 

 

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط (5)
 

 

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط (6)
 

 

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط (7)
 

 

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط (8)
 

 

أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط (9)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة أسيوط: الرئيس السيسي نجح فى إعادة الأمل لأهالى الصعيد

اسيوط

اخبار مصر

اخبار اسيوط

اخبار المحافظات

تضامن اسيوط

حجاج الجمعيات الأهلية

الحج




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة