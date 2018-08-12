صور.. طبل بلدى ومزمار أثناء مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

غادر الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط، مساء اليوم، الأحد، للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وكان فى توديعهم فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن بأسيوط.

واحتشد العشرات من أهالى الحجاج فور وصول اتوبيسات نقل الحجيج إلى مطار القاهرة واستقبلهم الأهالى بالزغاريد والطبل البلدى والمزمار.

وقالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إنه تم مغادرة الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 141 حاجا، إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج؛ مشيرة إلى تم عقد سلسلة من ندوات التوعية الدينية والتثقيفية لحجاج الجمعيات الأهلية بأسيوط، وذلك للتوعية بالمفاهيم الإدارية والتعريف بواجبات المشرفين وأدوارهم وكيفية التسكين فى الفنادق ووجبات الطعام فضلا عن التعريف بالحج وكيفية أداء مناسكه والشروط والآداب التى يجب الالتزام بها والواجبات، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالص لوجه الله تعالي، وأيضا التعريف بأيام منى ووقفة عرفات.

جدير بالذكر بلغ عدد حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط 468 حاجا، وانتهت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط، من الحصول على البصمة من ممن تقل أعمارهم عن 80 سنة وتسجل مجانا دون سداد أى رسوم وهى شرط أساسى للحصول على التأشيرة، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من الجانب السعودى.



































