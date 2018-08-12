صور.. استمرار المعارك فى مدينة غزنة الأفغانية ضد مقاتلى طالبان

غزنة (أ ف ب)

واصل مقاتلو طالبان، الاحد مقاومة القوات الافغانية، لليوم الثالث فى غزنة بشرق أفغانستان، رغم تأكيد السلطات ثقتها بقدرتها على استعادة السيطرة على المدينة.

واكد رئيس الاركان الافغانى الجنرال شريف يفتالى أمام الصحفيين، بعد ظهر الاحد أن "قوات الامن الافغانية قادرة على الدفاع عن غزنة واعادة السلم والامن الى المدينة".

وقال "نأمل بتبديل المعطيات خلال يومين"، موضحا "السيطرة" على النقاط الاستراتيجية فى المدينة، الامر الذى نفاه مسؤول محلي. واضاف أن "عمليات التطهير مستمرة واولويتنا هى تحرير الطرق الرئيسية".

وقال متحدث باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان، أن تلك القوات شاركت فى المعارك عبر شن عشر ضربات جوية على الاقل الاحد.

وقبيل الهجوم على غزنة، زار وفد من طالبان ترأسه مسؤول المكتب السياسى للحركة فى قطر محمد عباس ستانكزاى اوزبكستان حيث بحث عملية السلام وانسحاب القوات الاجنبية، وفق ما نقلت مصادر رسمية الاحد.

وقال المتحدث باسم المجلس الافغانى الاعلى للسلام سيد احسان طاهرى الاحد لفرانس برس ان "هذا النوع من الاجتماعات سيتواصل حتى بدء مفاوضات فعلية للسلام".



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