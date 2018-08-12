صور.. أهالى كفر دمنهور يشيعون جنازة النائب رفعت داغر بحضور محافظ الغربية ومدير الأمن

الغربيه محمد طارق

شيع الآلاف من أهالى كفر دمنهور التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، جنازة النائب رفعت جوده داغر عضو مجلس النواب لدائرة مركز زفتى إلى مقابر الأسرة بالقرية الذى وافته المنية صباح اليوم أثناء إجراء عملية جراحية.

شارك فى مراسم تشييع الجنازة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، واللواء محمد شوقى بدر رئيس مركز ومدينة زفتى، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كان قد توفى اليوم الأحد، النائب البرلمانى رفعت جودة داغر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك بعد إجراء عملية جراحية فى القلب.