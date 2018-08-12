صحة غزة تعلن نفاد 80% من أدوية مرضى السرطان فى القطاع

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الأحد، عن توقف تقديم العلاج الكيماوى لمرضى السرطان؛ بسبب نفاده من القطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة - فى بيان اليوم - إن نفاد 80% من أدوية السرطان فى قطاع غزة يجعل كافة البرتوكولات العلاجية غير قابلة للتطبيق تماما مما يضع حياة المرضى على المحك.

وأضاف أن توقف تقديم العلاج الكيماوى لمرضى السرطان فى مستشفى الرنتيسى التخصصي؛ بسبب نفاده بالإضافة لنفاد (دواء) نيوبوجين (Neupogen) المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى، مشددا على أن ذلك يضع حياة مئات المرضى فى خطر حقيقى إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري.

ويعد مستشفى الرنتيسى التخصصى المستشفى الوحيد الذى يعالج مرضى السرطان فى قطاع غزة. فيما ‎يعانى قطاع غزة حاليا من أزمات معيشية وإنسانية وصحية حادة جراء مواصلة فرض الحصار الإسرائيلى منذ 2007.