رفع آثار حادث انقلاب سيارة وفتح الطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من إعادة فتح الطريق الزراعى اتجاه " القاهرة الإسكندرية" بدائرة مركز كفر الدوار وعودة وتسيير الحركة المرورية ورفع أثار حادث انقلاب سيارة محملة بورق دشت.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بانقلاب سيارة محملة بورق دشت بالطريق الزراعى بدائرة المركز .

انتقل مدير أمن البحيرة إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة رقم ب ط ا 9256 نصف نقل محملة بورق دشت وتبعثر الحمولة بعرض الطريق الزراعى تجاه الإسكندرية - القاهرة، وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق الزراعى، وتسيير الحركة المرورية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.