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حماية المستهلك يعلن حل شكاوى المواطنين بنسبة 31% منذ بدء "أسبوع فى حب الوطن"

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:07 م
حماية المستهلك يعلن حل شكاوى المواطنين بنسبة 31% منذ بدء "أسبوع فى حب الوطن" اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم الاستجابة لما يقرب من 4139 شكوى للمواطنين بنسبة 31% حتى الآن من الشكاوى المفترض حلها، منذ بدء تنفيذ مبادرة "أسبوع فى حب الوطن" التى أطلقها الجهاز، وبدأ تنفيذها اعتبارا من أمس السبت، وتستمر لمده أـسبوع بمقر الجهاز بمدينة القرية الذكية فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذًا للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العاملين بالجهاز مؤمنين بأن العمل بجهاز حماية المستهلك رسالة وطنية وليست وظيفة نمطية، حتى تم إطلاق هذه المبادرة من خلال إقامة معسكر دائم على مدار 24 ساعة ولمدة أسبوع دون مغادرة لحل كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتراكمة من الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك تنسيقا مع كل الجهات والكيانات المرتبطة بالعملية الاستهلاكية وبشكاوى المواطنين لتكون هناك حلول عاجلة وفورية.

 

وكان جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن تنفيذ مبادرة وطنية اعتبارا من أمس  السبت تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، تستهدف إقامة معسكر عمل دائم لمدة أسبوع بمقر الجهاز بالقرية الذكية لحل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفاعله مع هموم المواطنين وشكاواهم، وتنفيذاً للبرنامج الشامل للحكومة، الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لسرعة حل شكاوى المواطنين وتخفيض زمن الاستجابة والرد على شكواهم.


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حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

أسبوع فى حب الوطن




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