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جنايات القاهرة تنظر اليوم ثانى جلسات محاكمة المتهمين باغتصاب "طفلة البامبرز"

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:30 ص
جنايات القاهرة تنظر اليوم ثانى جلسات محاكمة المتهمين باغتصاب "طفلة البامبرز" محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 6، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وسكرتارية محمد طه، اليوم الأحد، ثانى جلسات المتهمين بإلقاء الطفل حمزة من الطابق الرابع بعد فشلهم فى اغتصابه.

 

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، أمرت بإحالة كل من "عرفة ف" طالب و" محمود أ" طالب، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم باغتصاب طفل المطرية، وإلقائه من الدور الرابع فى الواقعة المعروفة إعلاميًا باغتصاب "طفل البامبرز".

 

كان قسم شرطة المطرية، بقيادة المقدم محمد رضوان تلقى بلاغًا من الأهالى بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الرابع، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجنى عليه من الأعلى، وكان لا يرتدى سوى "البامبرز".


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