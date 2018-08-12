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الأحد، 12 أغسطس 2018 02:48 م
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تكثيف الحملات البيطرية على أسواق البحيرة لمواجهة بيع اللحوم الفاسدة

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:47 م
تكثيف الحملات البيطرية على أسواق البحيرة لمواجهة بيع اللحوم الفاسدة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ،رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديريات الخدمية، بالتزامن مع قرب عبد الأضحى المبارك.

وأضافت أنه تم توجيه مديرية الطب البيطرى ،بتكثيف جهودهم أيام العيد ،لتلقى أية شكاوى أو حالات اشتباه بأمراض وبائية ،أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها .

من جانبه أكد الدكتور حسنى عباس مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ،على  استمرار تواجد جميع أطباء المجازر ،طوال أيام العيد  مع فتح المجازر الرئيسية والقروية ،بصفة منتظمة يوميا اعتبارا من أول أيام شهر ذي الحجة، وحتى آخر أيام العيد ،مضيفا أنه تم  التأكد من صلاحية الاختام بالمجازر، والعمل على اصلاح اى اعطال بها فورا  مع التأكيد على على توافر جميع الادوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل .

وأوضح مدير الطب البيطرى ،أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمطاعم ،للتأكد من صلاحية اللحوم  المعروضة بها ومواجهة  ذبح الاناث دون السن القانونية ،والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

 


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