برلمانى عراقى سابق: عمليات بغداد تجبر نازحى نينوى على ترك مخيماتهم بالقوة

بغداد (أ ش أ)

اتهم النائب العراقى السابق، أحمد مدلول الجربا اليوم الأحد، عمليات بغداد (المسئولة عن توفير الأمن فى العاصمة العراقية) بإجبار نازحى محافظة نينوى على ترك مخيماتهم بالقوة.

وقال الجربا فى بيان - نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " قائد عمليات بغداد أرسل قوة الى مخيم الجامعة ببغداد، وأجبر نازحى محافظة نينوى المتواجدين بالمخيم على تركه بالقوة".

يذكر أن بغداد شهدت إنشاء العديد من المخيمات للنازحين من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى عليها وبدء عمليات تحريرها، حيث تم إعادة غالبيتهم إلى مناطقهم بعد تحريرها فيما لا يزال هناك البعض منهم يسكن تلك المخيمات.