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اليوم.. بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر

الأحد، 12 أغسطس 2018 09:00 ص
اليوم.. بدء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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يترقب طلاب الثانوية الأزهرية فتح موقع بوابة الحكومة، من أجل تسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، وذلك اليوم الأحد، حيث أعلن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بدء  العمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعة  لتسجيل رغبات الطلاب والطالبات  الناجحين فى الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة العلمى والأدبى  والشعبة الإسلامية.
 
وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن تسجيل الرغبات يبدأ اليوم الأحد ولمدة أسبوع تنتهى يوم الخميس 16 أغسطس 2018 م، ولمدة أسبوع، لافتا إلى أن تسجيل الرغبات يكون إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.
 
من جانب آخر، أوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق، أن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  اعتمد  تشكيل  مكاتب التنسيق للدعم الفنى للتيسير على طلاب الثانوية الأزهرية ومساعدتهم فى تسجيل رغباتهم.
 
وأوضح فرج أن مقرات المكاتب ستكون كالتالي:
 
1-المكتب الرئيسي بوحدة نظم المعلومات والشبكات بمبنى المعامل المركزية
بالاضافة لمكتب لذوى الاحتياجات الخاصة بالوحدة
2-المدينة الجامعية بنين للطلاب
3-أمانة بحري طنطا
4-أمانة قبلى أسيوط

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