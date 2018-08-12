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القبض على أطراف مشاجرة بالإسكندرية بعد تسببهم فى إصابة سائق قطار

الأحد، 12 أغسطس 2018 03:59 م
القبض على أطراف مشاجرة بالإسكندرية بعد تسببهم فى إصابة سائق قطار قطار - أرشيفية
كتب:محمود عبد الراضى _ دينا الحسينى
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أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل القبض على طرفى مشاجرة بالإسكندرية تسببوا فى إصابة سائق قطار بالإسكندرية بقطعة من الحجارة أثناء سيره.
 
كان بلاغ قد ورد لقسم شرطة محطة سكك حديد سيدى جابر من أيمن.ع.أ، 40 سنة، سائق القطار رقم 4106 الإسكندرية / أبى قير بأنه حال سيره ما بين محطتى غبريال والرمل الميرى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، اصطدمت برأسه قطعة من الحجارة مما أدى لإصابته.
 
وعلى الفور قام المختصون بهيئة السكة الحديد بتعيين سائق آخر واستأنف القطار سيره متأخرا لمدة 50 دقيقة، دون حدوث ثمة تلفيات بالقطار، ونتج عن ذلك تأخر القطارين رقمى 4108 الإسكندرية / أبى قير  لمدة 20 دقيقة والقطار رقم 4110  الإسكندرية / أبى قير  لمدة 10 دقائق.. ولا توجد تأخيرات أخرى بحركة سير القطارات.
 
كما ورد التقرر الطبى من مستشفى جمال عبدالناصر يفيد إصابة السائق بجرح أعلى الحاجب الأيسر بطول 3 سم وتم عمل اللازم وخروجه من المستشفى.
 
وبإجراء التحريات حول الواقعة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من محمود.ع.ع ، 36 سنه، بدون عمل طرف أول، وبين "وعادل.س.س ، 58 سنة ، سائق ومحمد.ع.س ، 23 سنة، بدون عمل طرف ثاني جميعهم مقمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية مضبوطين، بسبب الخلافات على الجيرة قاموا على أثرها بتراشق الحجارة فيما بينهم حيث تطايرت أحدها واصطدمت بالسائق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

 


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