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العراق يدين استهداف قوات الأمن الأردنية ويدعو إلى مواجهة الإرهاب

الأحد، 12 أغسطس 2018 02:06 ص
العراق يدين استهداف قوات الأمن الأردنية ويدعو إلى مواجهة الإرهاب حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية العراقية استهداف قوات الدرك فى الأردن ، وجددت الدعوة لجميع دول العالم بضرورة التكاتف فى مواجهة خطر الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب ـ فى بيان ، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة ـ إن العراق يدين العملية الارهابية التى استهدفت يوم الجمعة قوات الدرك والأمن العام فى مدينة الفحيص بالأردن.

وجدد محجوب الدعوة الى جميع دول العالم بضرورة التكاتف والتعاون فى مواجهة خطر الارهاب وتجفيف منابعه ومواجهة الفكر المتطرف، معربا عن التعازى والمواساة الى أسرة الشهيد وحكومة وشعب الأردن.

وكانت السلطات الأردنية قد كشفت عن حيثيات مقتل ضابط من قوات الدرك الأردنية فى انفجار وقع مساء أمس الجمعة فى محيط مهرجان مدينة الفحيص الفنى السنوي، مشيرة إلى أن عبوة ناسفة مزروعة بدائية الصنع تسببت بالحادثة التى أصيب بها أيضا 4 من قوات الدرك و2 من قوات الأمن العام الأردني.

 


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