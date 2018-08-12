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الصحة تعلن استقرار حالة الطفلة مروة بعد تثبيت الفقرات.. وترفع تقريرا للرئاسة

الأحد، 12 أغسطس 2018 01:01 م
الصحة تعلن استقرار حالة الطفلة مروة بعد تثبيت الفقرات.. وترفع تقريرا للرئاسة الطفلة مروة تامر
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الطفلة مروة تامر محمد 7 سنوات من ذوى الاحتياجات الخاصة التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها على نفقة الدولة، لاحتياجها لتدخل جراحى سريع ودقيق، لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة، نتيجة تأثر النخاع الشوكى، وعدم قدرة الطفلة على الحركة، أنهت كافة الجراحات اللازمة لعلاج حالتها مساء أمس.

 

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" إن الجراحات التى أجريت للطفلة مروة تمت بنجاح وبأعلى تقنيات جراحية وعلاجية فى هذا التخصص، مشيراً إلى أن الحالة مستقرة وتتعافى بشكل جيد وسيصرح لها بالخروج فور تماثلها للشفاء التام.

 

وأضاف المصدر أن الفريق الجراحى والخاص بمتابعة حالة الطفلة مروة لم يتركها حتى تمت إفاقتها تماما، لافتاً إلى أن مستشفى معهد ناصر مؤهل لمتابعة الحالة بشكل جيد، وأن الحالة ليس لديها أى نوع من المضاعفات التى أعقبت الجراحة التى تم إجراؤها للطفلة .

 

وتابع المصدر أن الطفلة محجوزة فى أحد الأجنحة الخاصة بالمستشفى، ويتم تلبية كافة طلباتها وتقديم الرعاية الكاملة لها على مدار الساعة مضيفا أن الفريق العلاجى والجراحى يجرى فحص للحالة بشكل مستمر للتأكد من سلامة الطفلة.

 

واستكمل المصدر أن الوزيرة هالة زايد تتابع الحالة بشكل جيد وأمرت بتوفير كافة سبل الرعاية الكاملة لها مضيفه أنها حصلت على تقرير بأخر تطورات الطفلة مروه تمهيدا لعرضه على الرئاسة لتأكيد قيامها بكافة الجراحات اللازمة ونجاحها تماما، لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح فريق علاجى نفسى لتقديم الدعم المعنوى للطفلة لضمان عدم تأثرها نفسيا مضيفا: الحالة ستخضع للتردد على المستشفى بعد شفائها وسيتم تقديم كافة خدمات ما بعد الجراحات.

 

كان اليوم السابع قد نشر استغاثة من القارئة مروة محمد ربيع، من مركز الباجور بمحافظة المنوفية، طالبت المسئولين بوزارة الصحة، بعلاج ابنة شقيقها "مروة تامر ربيع" على نفقة الدولة، والتى تحتاج لإجراء عملية تثبيت الفقرات الأولى والثانية من الرقبة.

 


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الطفلة مروة تامر

تثبيت الفقرات




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