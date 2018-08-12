الشرطة الفرنسية تتعقب سائق سيارة تعمد صدم بوابة مسجد فى شمال البلاد

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ذكر مصدر فى الشرطة الفرنسية اليوم الأحد، أنه جارى البحث عن سائق سيارة تعمد صدم البوابة الأمامية لمسجد بضاحية مدينة ليل فى شمال البلاد، دون وقوع إصابات.

وأوضح المصدر -فى تصريحات - أن السيارة اقتحمت فى منتصف الليلة الماضية مسجد الوفاق الذى كان خاليا ببلدة مونز-أون-بارول بضاحية ليل بعد أن حطمت أبوابه الخشبية، مستبعدا أن يكون الأمر ناجم عن حادث طريق نظرا لطبيعة المكان وموقع المسجد.

كما أكد المصدر أن التحقيق - الذى فتحته النيابة - لم يكشف، حتى الآن، عن دوافع الهجوم، وأنه تم تكثيف عمليات البحث لاعتقال الفاعل.