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ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مستودع الأسلحة بإدلب إلى 39 شخصا

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:45 م
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مستودع الأسلحة بإدلب إلى 39 شخصا انفجار إدلب
لندن/أ ش أ/
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذى استهدف، اليوم الأحد، مستودع أسلحة فى مدينة إدلب إلى 39 شخصا.

وقال المرصد: "إن انفجارا حدث فى مستودع أسلحة فى أحد المبانى السكنية ببلدة سرمدا فى ريف إدلب الشمالى قرب الحدود التركية"، مشيرا إلى أن أسباب الانفجار غير واضحة حتى الآن.

وكان المرصد السورى قد أعلن - فى وقت سابق اليوم- مقتل 12 شخصا على الأقل جراء انفجار المستودع، موضحا أن معظم القتلى هم من عائلات مقاتلين فى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) سابقا نزحوا من محافظة حمص.

 

 


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