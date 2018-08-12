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"إعلام البرلمان": نبحث مبادرة جديدة مع الحكومة بعنوان "مصر بدون زواج عرفى"

الأحد، 12 أغسطس 2018 06:30 ص
"إعلام البرلمان": نبحث مبادرة جديدة مع الحكومة بعنوان "مصر بدون زواج عرفى" النائب تامر عبد القادر
كتب محمد مجدى السيسى
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قال النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه سيبحث عمل مبادرة مع وزارة الثقافة وعدد من الجهات المعنية بعنوان "مصر بدون زواج عرفى"، تتضمن حملة مجتمعية للحد من المغالاة فى الزواج.

وأضاف "عبد القادر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن بعض المحافظات تطلب شبكة بما يتجاوز الـ 100 ألف جنيه، متابعاً : " الشبكة والمهر والشقة وصلت لأرقام تُعجز الأسر المصرية بشكل كبير".

وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغت 149.232فى سنة 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016، بزيادة قدرها16%.


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