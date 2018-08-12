إصابة 4 أطفال بحالة تسمم فى مركز باريس بالوادى الجديد

أصيب 4 أطفال فى مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، بحالة من الإعياء وظهور أعراض التسمم عليهم، بعد تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى باريس المركزى لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى، يفيد وصول 4 أشخاص مصابين بتسمم غذائى إلى استقبال مستشفى باريس المركزى، وتبين أنهم يعانون من حالة تسمم، وهم صهيب ميسرة حسن، 6 سنوات وشقيقته فاطمة 4 سنوات ومنة محمد زاكى 6 سنوات وشقيقتها ميرنا سنتان وتم إسعافهم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للتحقيق.