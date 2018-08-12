أب يطالب محكمة الأسرة بمحو اسمه من شهادة ميلاد نجله بعد 12 عاما من ولادته

كتبت أسماء شلبى

وقف الأب"مدحت.ع.ا"، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، يطالب فى دعوى نفى نسب بمحو اسمه من شهادة ميلاد نجله، بعدما ثبت له عدم قدرته على الإنجاب، مؤكدا أنه ليس أبيه بعد مرور 12 عاما على ولادة الصغير وخداع زوجته السابقة وخيانتها له.

وأكد الزوج فى دعواه التى حملت 6532 لسنة2018،أنه تزوج من "هناء.ع ع خ"، وأنجبت ولد على فراش الزوجية، وطلقها بسبب خلافات على سلوكها وتصرفاتها التى لا تليق بمجتمعنا الشرقى وتزوج بأخرى ولم ينجب لمدة 5 سنوات، مما دفعه لإجراء فحوصات طبية لمعرفة السبب، فتبين من خلال الفحوصات والتحاليل أنه عقيم لا ينجب مما دفعه لإقامة الدعوى بمحكمة الأسرة طالبا الحكم بنفى نسب الولد له.

وأشار الزوج إلى أنه حاول أن يتحمل تصرفات طليقته من أجل الصغير ولكنها كانت تعنفه وتسئ إليه، وهو ما أصابه بالحرج بين معارفه وأصدقائه بالعمل بعد أن تواصلت بالحديث معهم بأسلوب غير لائق لينتهى الزواج بالفشل بعد محاولات الصلح العديدة وطلاقها مرتين ورجوعها.

وتابع مدحت، أنه خلال أكثر من 9 أعوام مدة الطلاق كان ينفق على طليقته ويتكفل بكافة مصروفات الصغير رغم العلاقة السيئة التى وصلت لأقسام الشرطة والمحاكم منذ تطليقها .

وأكد أن التقرير الطبى أثبت عقمه بصورة نهائية وإصابته بعيب وراثى يمنع الإنجاب سواء وقت ولادة الصغير وزواجه من أم الطفل أو فى المستقبل، وكذلك التقرير الصادرة عن اللجنة التى انتدبتها المحكمة.